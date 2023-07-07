Шестеро погибли и 80 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане

По меньшей мере шесть человек погибли и более 80 пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане. Об этом 7 июля сообщает издание Rai News.

По данным газеты, возгорание возникло около двух часов ночи в доме престарелых Casa per coniugi недалеко от площади Корветто в южной части Милана. Огонь возник на первом этаже здания, а затем распространился и на второй. Двое человек скончались от огня, еще четверо отравились дымом.

40 человек госпитализированы с симптомами отравления. Трое пожилых людей находятся в критическом состоянии.

На месте работают пожарные, причины случившегося уточняются.

Casa per coniugi — медицинский комплекс, предназначенный для недееспособных пожилых людей. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Два корпуса предназначены для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее, 2 июля, восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе в столицы Камбоджи Пномпене. Огонь вспыхнул в ходе проведения рабочими ремонтных работ. Все погибшие скончались от удушья.