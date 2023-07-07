Мать сгоревшего в Раменском мальчика обвинила в трагедии муниципальные власти

Мать 11-летнего Альберта Умбетьярова, сгоревшего заживо в подмосковном Раменском, в разговоре с «Известиями» 7 июля отметила безответственность муниципальных властей.

По словам женщины, сарай, в котором заперли ее ребенка, и еще несколько строений того же типа были незаконно возведены на государственной земле. Местные жители на протяжении шести лет безуспешно призывали снести конструкции. Кроме того, на этот участок земли претендовало руководство ближайшего детского сада, но им было отказано в расширении.

«Какие итоги мы хотим получить вообще? Чтобы всё было по справедливости и по закону. Если люди занимают свои должности и не выполняют обязанности должным образом, на что-то закрывают глаза, потом происходят вот такие вещи», — заключила собеседница «Известий».

Также ситуацию прокомментировал адвокат пострадавшей стороны Руслан. Он отметил, что по ходу разбирательств прокуратура решила не возбуждать уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека.

О гибели мальчика стало известно 19 мая. Согласно имеющейся информации, учащиеся средних классов играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка вспыхнула. Эксперты полагают, что возгорание началось изнутри.

Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело.

23 мая очевидцы сообщили, что подозреваемых по делу о гибели Альберта Умбетьярова смогли обнаружить благодаря помощи кинологов. Подростков задержали, а по факту случившегося было возбуждено дело. Тем не менее отмечалось, что виновники трагедии могут избежать уголовного наказания, поскольку им не исполнилось 14 лет.

В свою очередь тренер погибшего Александр Твамба выдвинул две разные версии произошедшего. Согласно первой, двое подростков после ссоры с мальчиком неудачно пошутили, закрыв его в сарае. Вторая версия заключается в том, что ребенка сначала ударили по голове, а затем спрятали в сарае.