Троих детей изъяли у жителя Кузбасса из-за подозрений в насилии над сыном

СУ Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области 7 июля сообщило, что жителя Кузбасса подозревают в насилии над собственным сыном, в результате чего его трое детей были изъяты и помещены в социальное учреждение.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Таштагола, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый по малозначительным поводам избивал 13-летнего сына за мелкие бытовые провинности. Одна из местных жительниц увидела, как мужчина силой посадил ребенка в машину, и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Мальчика и его двух сестер в возрасте четырех и восьми лет изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. В настоящее время проводится проверка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня разведенные родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которого и показали интервью с детьми. История получила широкий резонанс в Сети, когда зрители обратили внимание, что старшая девочка, с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

1 июля мать юной героини передачи «Мужское и женское Кристина рассказала «Известиям», что отец младшей дочери Миланы подвергает детей стрессу, провоцирует их истерики, потому что приезжает с приставами. По ее словам, ребенок не хочет к нему идти, потому что он постоянно, регулярно ведет себя агрессивно.

Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала, что мать грубо разговаривает с детьми. Она указала, что этот самый знак девочка узнала из интернета. Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.