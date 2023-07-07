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Совет ЕС и Европарламент согласовали производство боеприпасов

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Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
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Совет Евросоюза (ЕС) и Европарламент договорились о расширении производства боеприпасов в регионе. Результаты обсуждения были представлен на сайте Евросовета в пятницу, 7 июля.

Принятое соглашение позволит мобилизовать €500 млн из бюджета ЕС для наращивания выпуска наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, которые впоследствии будут переданы не только странам-участницам блока, но и Украине.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, это очередное доказательство приверженности ЕС поддержке Киева, а также <...> обеспечению безопасности и защиты европейских граждан в долгосрочной перспективе.

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Ранее, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года. Власти страны направили Киеву поставки на сумму €1,65 млрд.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что появление у преступных группировок оружия, которое западные страны поставляли Киеву, является актуальной угрозой мировой безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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