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Рогов уличил Киев в намеренной переброске пехоты ВСУ на минные поля

Рогов: ВСУ в Запорожской области бросают пехоту на минные поля
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 июля сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.

«Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Рогов, киевские власти не считаются с жизнями украинских боевиков, бросая их на верную смерть во имя «западных интересов и амбиций». По его мнению, ВСУ не жалеют людей, разминируя их телами поля для движения военной техники.

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Ранее, 24 июня, Рогов сообщил, что на запорожском направлении иностранные наемники не принимают участие в попытках прорыва российской обороны, а вместо них «бросают на убой» украинцев.

Президент России Владимир Путин 18 июня отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

13 июня глава государства сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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