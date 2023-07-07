Шесть бойцов ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ и пленили пять человек

Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен пятерых. Об этом 7 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Противнику было предложено сдаться. После отказа украинских боевиков российские штурмовики открыли огонь. Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда», — говорится в сообщении.

Один из военнослужащих с позывным «Камаз» рассказал, что российские военные за несколько часов взяли опорный пункт противника. По его словам, группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости под непрерывным обстрелом гранатометов и минометов. Не доходя до опорного пункта порядка 50 м, российские военнослужащие встретили группу людей. Он подчеркнул, что в процессе разговора ему показалось, что незнакомцы говорят на языке, в котором «слова русские, но акцент не наш».

После того как украинцев раскусили, трое из них попытались оказать сопротивление, а командир хотел подорвать себя и российских военных. Сопротивляющиеся были уничтожены, пятерых взяли в плен.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден «Орденом Мужества», остальные штурмовики получили медали «За отвагу». Командованием округа государственные награды вручены военнослужащим на передовой в присутствии боевых товарищей.

Ранее в этот день штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной. В результате неожиданной атаки российских десантников многие украинские боевики пытались спрятаться в полевых укрытиях, побросали оружие и сдались в плен. Оказавшие сопротивление украинские военнослужащие были ликвидированы.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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