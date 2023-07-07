Реклама
Прямой эфир
Армия
Шесть российских штурмовиков получили награды за мужество в зоне СВО
Армия
Штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной
Общество
Путин утвердил правовое положение россиян с гражданством Украины
Общество
Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве
Общество
Российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке
Общество
Движение по Тверскому бульвару в Москве восстановлено после пожара
Общество
Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
Общество
Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Армия
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Мир
Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества
Мир
Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор
Сюжет:

Шесть бойцов ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ и пленили пять человек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен пятерых. Об этом 7 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Противнику было предложено сдаться. После отказа украинских боевиков российские штурмовики открыли огонь. Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда», — говорится в сообщении.

Один из военнослужащих с позывным «Камаз» рассказал, что российские военные за несколько часов взяли опорный пункт противника. По его словам, группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости под непрерывным обстрелом гранатометов и минометов. Не доходя до опорного пункта порядка 50 м, российские военнослужащие встретили группу людей. Он подчеркнул, что в процессе разговора ему показалось, что незнакомцы говорят на языке, в котором «слова русские, но акцент не наш».

После того как украинцев раскусили, трое из них попытались оказать сопротивление, а командир хотел подорвать себя и российских военных. Сопротивляющиеся были уничтожены, пятерых взяли в плен.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден «Орденом Мужества», остальные штурмовики получили медали «За отвагу». Командованием округа государственные награды вручены военнослужащим на передовой в присутствии боевых товарищей.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

Ранее в этот день штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной. В результате неожиданной атаки российских десантников многие украинские боевики пытались спрятаться в полевых укрытиях, побросали оружие и сдались в плен. Оказавшие сопротивление украинские военнослужащие были ликвидированы.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023