Не менее 80 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в США
В результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке пострадали, по меньшей мере, 81 человек. Об этом 6 июля сообщило местное отделение телеканала ABC.
Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и столкнулся с городским автобусом на перекрестке нью-йоркского района Манхэттен, передает телеканал.
«Десятки человек получили ранения, некоторые пострадавшие доставлены в больницу, другим оказана помощь на месте», — сообщили журналисты, добавив, что некоторых пассажиров двухэтажного автобуса пришлось доставать через окно.
Никто из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни. По информации пожарной службы Нью-Йорка, 18 пассажиров были госпитализированы, еще 63 получили медицинскую помощь на месте.
Накануне издание Milenio со ссылкой на власти муниципалитета сообщило, что минимум 27 человек погибли в результате падения автобуса с 10-метрового обрыва в мексиканском штате Оахака, 17 человек получили ранения. В числе погибших — годовалый ребенок.
Инцидент произошел в районе Магдалена Пеньяско. Пассажирский автобус компании Yosondúa по неустановленной причине съехал с дороги в овраг глубиной 10 м и при падении перевернулся.