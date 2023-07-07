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Уголовное дело возбудили после пожара в заповеднике ЕАО

Дело по факту халатности возбуждено в ЕАО после перехода природного пожара на заповедник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Амурская бассейновая природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, которая в мае привела к пожару в заповеднике «Бастак» Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующая информация следует из заявления, опубликованного 7 июля на сайте природоохранного ведомства.

«В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту пожара в заповеднике «Бастак». <…> ️29 апреля вблизи города Биробиджана загорелась марь. В течение трех дней мер к тушению природного пожара органами государственной власти не (было. — Ред.) принято, в связи с чем произошел переход огня на территорию заповедника федерального значения. Пожар (был. — Ред.) полностью ликвидирован только через 10 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затраты на тушение превысили 30 млн рублей, площадь выгорания составила 22,3 тыс. га. По информации ведомства, лесным насаждениям причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. Согласно материалам проверки Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Заповедник «Бастак» является местом обитания амурского тигра, в прошлом году там отмечено шесть особей.

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Ранее, 10 мая, стало известно, что лесной пожар в природном заповеднике «Бастак» удалось ликвидировать. Площадь, пройденная огнем, превысила 22 тыс. га. Тушить пожар начали 1 мая. В общей сложности в этом принимали участие 130 человек. С огнем боролись сотрудники заповедника, хабаровской «Авиалесоохраны», региональных лесопожарных служб, силы федерального резерва. Им удалось ликвидировать также все ранее действовавшие лесные пожары на территории лесного фонда области.

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