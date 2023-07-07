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США призвали не использовать свободу вероисповедания как рычаг влияния

Посольство РФ: США не следует использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния
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Фото: TASS/Ting Shen
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Посольство РФ настоятельно призвало США не использовать тему свободы вероисповедания для политических манипуляций. Соответствующий комментарий был опубликован в Telegram-канале дипмиссии 6 июля.

«США неоднократно были замечены в провоцировании напряженности на религиозной почве в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии», — подчеркивается в заявлении.

Таким образом в посольстве прокомментировали доклад комиссии США по международной религиозной свободе, в котором был выведен тезис о том, что РФ начала спецоперацию якобы под лозунгами борьбы с сатанизмом.

Кроме того, дипломаты напомнили, что Вашингтон «упорно игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и гонения на послушников Киево-Печерской лавры», а также репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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Ране в этот день спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и его приспешники, притесняющие каноническую УПЦ, грубо нарушают собственное законодательство.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

26 июня украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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