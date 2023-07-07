Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в ночь на пятницу, 7 июля, обстреляли Донецк и Макеевку снарядами. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«04:15 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Затем в 04:45 по направлению «населенный пункт Орловка — город Донецк» было выпущено четыре 155-миллиметровых снаряда.

«05:40 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — добавили в представительстве.

И еще позднее в 05:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь идентичных снарядов по направлению «населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы)».

Суммарно было выпущено 20 снарядов натовского калибра.

5 июля сообщалось, что украинские боевики за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. В результате чего пострадали восемь человек. Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке ВСУ восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, в результате удара по Петровскому району Донецка погибли два человека.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.