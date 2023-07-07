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Армейская и штурмовая авиация РФ нанесла восемь ударов по объектам ВСУ

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 7 июля заявил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Зыбинский, в районе населенного пункта Берестовое огнем самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.

Также он сообщил, что в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

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Ранее в этот день штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной. В результате неожиданной атаки российских десантников многие украинские боевики пытались спрятаться в полевых укрытиях, побросали оружие и сдались в плен. Оказавшие сопротивление украинские военнослужащие были ликвидированы.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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