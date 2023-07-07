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Шесть российских штурмовиков получили награды за мужество в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны РФ 7 июля сообщило, что шесть военнослужащих из состава штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) награждены высокими боевыми наградами за героизм, проявленный при выполнении задачи в зоне спецоперации.

«Командованием округа государственные награды вручены военнослужащим на передовой в присутствии боевых товарищей», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что военные вступили в бой с превосходящими силами противника на краснолиманском направлении, овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен пять украинских боевиков.

Как уточнил в Минобороны, командир группы был награжден «Орденом Мужества», остальные штурмовики получили медали «За отвагу».

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Ранее, 19 июня, танкисты ВС РФ Южного военного округа (ЮВО) были награждены орденами Мужества и памятными подарками за проявленный героизм в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Военнослужащие преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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