Обвиняемый в диверсии под Брянском украинский пилот этапирован в Москву

Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву, а сам он этапирован в СИЗО «Лефортово». Об этом 7 июля сообщили в правоохранительных органах.

«Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву», — сказал собеседник ТАСС.

Помимо этого, Морозову по ходатайству следствия продлили срок содержания под стражей, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

5 апреля в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, был задержан его пилот. У него было с собой оружие. После крушения самолета пилот пытался сбежать на Украину, но его задержали. При себе документов, надлежащего разрешения, дающих право на въезд в РФ, и телефона он не имел.

«Известия» публиковали кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.