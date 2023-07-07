Марокко и Германия договорились укреплять сотрудничество

Германия и Марокко намерены укреплять давнее сотрудничество в разных сферах. С таким заявлением в четверг, 6 июля, выступили министры иностранных дел обоих государств.

Глава марокканского МИД Насер Бурита и его коллега из ФРГ Анналена Бербок во время встречи в Берлине отметили положительную динамику двусторонних отношений, которая наблюдается с момента принятия совместной декларации в августе 2022 года, а также высокий уровень торгово-экономического партнерства.

Бурита и Бербок подтвердили готовность осваивать новые направления для совместного развития — как, например, работу с возобновляемыми источниками энергии, совершенствование инфраструктуры и цифровых технологий.

Также они приветствовали сотрудничество в области миграции и рациональный подход к актуальным и потенциальным вызовам. Наконец, министры сошлись во взглядах на многие региональные и международные вопросы, в связи с чем договорились продолжать консультации, в том числе по Ливии, региону Сахеля и на Ближнему Востоку.

Ранее, 21 июня, немецкая газета Bild предрекла Германии сохранение высоких цен на электричество. Причиной этому стало закрытие атомных электростанций и внедрение зеленой политики. А 4 марта немецкая газета Welt am Sonntag спрогнозировала, что Германия может столкнуться с острой нехваткой электроэнергии в 2025 году.