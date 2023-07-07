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Экс-посол в РФ раскритиковал США за медленное оказание помощи Украине

Экс-посол США в РФ Салливан: Белый дом недостаточно быстро оказывает Киеву военную помощь
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Бывший посол США в Москве Джон Салливан 6 июля заявил, что Вашингтон медлит при оказании помощи Киеву и не слишком спешит снабжать ее оружием.

Как отметил дипломат, Вашингтон сначала довольно долго отказывался поставлять Киеву целый ряд вооружений и согласился только под нажимом союзников и самой Украины.

«Сделай мы это быстрее, Украина сейчас находилась бы в лучшей позиции при проведении контрнаступления этим летом», — приводит его слова The Washington Post.

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Ранее в этот день официальный представитель минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

23 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западных союзников в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ. По его словам, российские силы успели подготовить линию обороны, пока Запад долго решался передать оружие Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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