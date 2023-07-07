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Штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной
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Путин утвердил правовое положение россиян с гражданством Украины
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Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве
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Российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке
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Движение по Тверскому бульвару в Москве восстановлено после пожара
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Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
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Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович
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Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
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Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Мир
Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества
Мир
Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор
Мир
Компания OceanGate приостановила работу после трагедии с «Титаном»

Минометчики под Угледаром

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