Синоптики спрогнозировали москвичам кратковременный дождь 7 июля

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, а в отдельных районах гроза, град — такая погода ожидает жителей столицы 7 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17.

Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/c, при грозе порывы 15–20 м/c.

Атмосферное давление — 748–749 мм ртутного столба.

Днем ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Отмечалось, что ночью и до конца всего дня 7 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м в секунду, а также существует вероятность выпадения более 25 мм осадков.

Между тем еще 6 июля в дептрансе столицы сообщали, что из-за жары москвичам раздавали бесплатные бутылки с водой на автовокзалах, станциях метро и причалах города.

Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 6 июля станет самым теплым днем в столице с начала года. Воздух в Москве днем прогреется до +30 градусов, однако уже вечером придут ливни и грозы.

При этом в тот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин предупреждал, что на выходных в столице ожидается дождь. 8 июля в столице будет дождливо, а температура достигнет +23 градусов, уточнял он.