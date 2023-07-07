Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины планы поддержки Киева

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым ситуацию на поле боя дальнейшую помощь Киеву. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила пресс-служба Пентагона.

В публикации на сайте ведомства отмечается, что Остин рассказал собеседнику о перспективных планах поддержки Украины со стороны США в сфере безопасности. Кроме того, оба министра «договорились поддерживать тесный контакт».

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер упомянул, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву кассетные боеприпасы.

Тогда же агентство Reuters заявило, что администрация США объявит 7 июля об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Также в поставку стоимостью более $500 млн войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

До этого, 21 июня, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что переоценка военной помощи Киеву дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для вооружений. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы американская поддержка Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.