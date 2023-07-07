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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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Серия взрывов прогремела на территории Киевской области. Соответствующие данные 7 июля привел украинский телеканал ТСН.

«ПВО (системы противовоздушной обороны. — Ред.) работают в Киевской области», — написали в сообщении в Telegram-канале.

Уточняющих подробностей о происходящем пока что не поступало.

В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

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Накануне вечером мощные взрывы прогремели на территории Днепропетровской области. Сообщалось о работе ПВО по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. В своем Telegram-канале он также упомянул о возгорании в многоквартирном доме, которое было оперативно ликвидировано.

До этого украинский телеканал ТСН передал сообщение о серии взрывов на территории Львова и Тернопольской области. Местные власти объяснили это работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же по всей стране была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ данную ситуацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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