Правительство увеличило льготный кредит по сельской ипотеке до 6 млн рублей

Максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке был увеличен с 3 до 6 млн рублей. Об этом 6 июля сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании федерального органа исполнительной власти.

«Теперь правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм», — сообщил он.

Мишустин рассказал, что более 100 тыс. заемщиков уже приобрели льготные кредиты по ставке до 3% годовых в рамках программы «Сельская ипотека».

Помимо этого, правительство ведет работы над корректировкой целей таких кредитов для того, чтобы у граждан был более широкий выбор при приобретении жилья в сельской местности, добавил премьер-министр.

«Можно будет взять кредит и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах», — уточнил он, обратив внимание на то, что на территории РФ есть более 1,5 тыс. таких населенных пунктов.

На их территории, по словам Мишустина, в ускоренном темпе будет создаваться востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Кроме того, за счет кредитных средств люди смогут приобрести готовый домокомплект и строить жилье своими силами, рассказал председатель Правительства.

Он отметил, что принятые решения являются важной частью комплексного развития регионов, которые помогут людям в сельской местности быстрее обзавестись домом или квартирой, а также будут способствовать привлечению на эти территории большего количества специалистов разных областей.

Ранее, 22 июня, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал «Известиям», что настоящие льготные программы — это меры поддержки от государства, в то время как псевдольготными программами называются ипотечные схемы застройщиков без первоначального взноса или с пониженной ипотечной ставкой. Он отметил, что среди настоящих есть узконаправленные, такие как дальневосточная, сельская, военная и ипотека для IT, а также рассчитанные на более широкие слои населения: семейная и льготная.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 привел журналистам прогноз банка, согласно которому впервые в истории российского рынка заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей.

22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь – апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.