Жители Разумного под Белгородом рассказали об обстановке в поселке

Обломки воздушных целей, сбитых средствами ПВО над поселком городского типа Разумное в Белгородской области, повредили имущество местных жителей. С очевидцами 6 июля встретилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Салман Тагиев рассказал, что ПВО были ликвидированы несколько целей над населенным пунктом. После этого на землю попадали куски металлической обшивки и различные детали сбитых устройств.

«Вышли, а тут всё черное стояло <...> У нас машина одна разбита, там в капоте дырка, в трубе у нас дырка. Было очень громко и страшно», — поделилась свидетельница по имени Юлия.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что комплексы ПВО перехватили несколько объектов на подлете к Белгороду. Предварительно было установлено, что никто не пострадал.

На место происшествия отправили оперативные и аварийные службы, также был организован подворовой обход.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.