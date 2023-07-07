Эксперт рассказал о значении ударов по ВФУ в ходе их перегруппировки
Нынешними ударами вглубь территории противника уничтожаются его резервы и логистика, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов, комментируя последние события в зоне СВО.
«Мы не только заранее уничтожаем личный состав и технику, но и не позволяем противнику вовремя перегруппироваться и выдвинуться к линии боевого соприкосновения», — объяснил он.
По его словам, таким образом вооруженные формирования Украины теряют силы еще до вступления в бой. Из-за таких ударов в боевых частях начинает возникать нехватка тех или иных материальных средств. В итоге противник значительно слабеет.
«Сейчас мы ему не даем планомерно развивать свое наступление. Важны удары по местам скопления техники. Не имея механизированной поддержки, наступать невозможно», — объяснил эксперт.
Удары по тыловым районам — сложная работа. Заходя в глубь чужой территории самолетами, ты уже понимаешь, что тебя там ждёт ПВО, объяснил Игорь Маликов. Поэтому применяются такие средства, как крылатые ракеты, беспилотники и даже дальнобойная артиллерия.
«Любые удары мешают перегруппировке. Логистика есть логистика. С ней нужно работать, чтобы противник не перемещал быстро людей и технику», — подытожил эксперт.
За сутки потери ВФУ в зоне проведения спецоперации составили свыше 810 человек и 46 единиц военной техники, включая танк, две САУ Krab польского производства и пять бронемашин, в том числе БТР Stryker производства США, рассказали в военном ведомстве 6 июля.
Также российские средства ПВО в течение суток сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Новоандреевки и Георгиевки в ДНР.
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