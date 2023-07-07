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Штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 7 июля показало кадры боевой работы штурмовой группы одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне СВО в районе Кременной.

Штурмовые подразделения ВДВ успешно выполняют свои боевые задачи по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу в ходе ведения активной обороны. После огня ствольной и реактивной артиллерией ВДВ по позициям украинских военных штурмовые группы десантников выдвинулись на позиции ВСУ для их захвата и удержания.

Проявив мужество, отвагу и военную хитрость, они незаметно для противника приблизились к опорному пункту украинских боевиков с нескольких направлений и, забросав гранатами наблюдательный пункт, ворвались в окопы неприятеля.

Благодаря слаженной работе и полученным в ходе многодневных тренировок и занятий навыками, российские военные стремительно продвинулись вдоль укрепления, уничтожая противника из стрелкового оружия, а также применяя ручные осколочные гранаты.

В результате неожиданной атаки российских десантников многие солдаты ВСУ пытались спрятаться в полевых укрытиях, побросали оружие и сдались в плен. Оказавшие сопротивление украинские военнослужащие были ликвидированы.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
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Накануне разведчики ВДВ РФ уничтожили бронетехнику и артиллерию украинской армии на херсонском направлении. На кадрах видно, как военные нацеливаются на объекты и наносят по ним удары.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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