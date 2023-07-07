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Житель ДНР погиб в результате детонации взрывоопасного предмета

СЦКК в ДНР: мужчина погиб в результате детонации взрывоопасного предмета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Житель села Набережное в Донецкой Народной Республике погиб из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом в четверг, 6 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Н.п. Набережное (Новоазовский район): в результате подрыва на ВОП погиб мужчина 1957 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Детали случившегося устанавливаются.

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет
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Ранее, 26 июня, в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека, один из них погиб.

19 июня шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волновахой в ДНР.

ВСУ продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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