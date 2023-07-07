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Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней в столице. Об этом 6 июля сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, как сообщает Комплекс, ночью и до конца всего дня 7 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м в секунду, а также существует вероятность выпадения более 25 мм осадков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городских служб перевода в режиме повышенной опасности, под особым контролем обоснования жизнеобеспечения и ТЭК (топливно-энергетические комплексы. — Ред.)» — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Также, согласно информации заместителя мэра, в столице было организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. В ближайшее время сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона будет усилен патруль за зонами отдыха и парков, также они предупредят людей о возможности грозы и ливня.

Бригады «Мосводостока» вместе с водооткачивающей техникой уже находятся в местах предполагаемого скопления воды. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, отметил Бирюков.

Помимо этого, на постоянном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Власти Москвы призывают местных жителей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не прятаться от непогоды под деревьями и не парковать свои автомобили на близком расстоянии от них. Водителей также попросили строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров на дороге.

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Ранее, 3 июля, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.

23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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