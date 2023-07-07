Бойцы РФ противостоят Вооруженным силам Украины (ВСУ) на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня вечером боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. На широком фронте <...> началась атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, противник перебрасывает резервы на участок между населенными пунктами Нестерянка, Копань, Новофедоровка и Вербовое.

Ранее в этот день он рассказал, что в Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ сгорело поле с озимой пшеницей площадью 94 га.

Накануне Рогов заявил о нейтрализации трех диверсионных групп противника в районе населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях соответственно.

4 июля глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ предотвратили попытку неприятеля провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, артиллерия уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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