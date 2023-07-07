Появились кадры последствий обстрела Ясиноватой украинскими боевиками

В четверг, 6 июля, «Известия» показали кадры из Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) после удара со стороны украинских боевиков.

На записи видно, что в одном из домов в результате прилета начался пожар. Загорелся магазин на первом этаже и жилые помещения на втором.

Кроме того, во многих строениях выбило стекла, были повреждены отдельные конструкции.

Ранее в четверг мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое мирных жителей. Согласно имеющимся данным, националисты выпустили в направлении города 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.