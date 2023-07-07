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Грузия отказалась от консультаций со своим послом по поводу Саакашвили

МИД Грузии: Тбилиси не будет вести консультаций с высланным послом по поводу Саакашвили
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Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
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МИД Грузии не намерен проводить консультации с высланным из Киева послом Георгием Закарашвили по поводу экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 6 июля, заявил глава внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили.

«Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом. Кстати, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию», — сказал он в интервью телекомпании «Имеди».

Дарчиашвили отметил, что Киеву следовало бы завершить процедуру назначения своего представителя в Тбилиси, которая началась еще в прошлом году. В таком случае украинский посол имел бы полное право посещать отбывающего заключение Саакашвили.

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Напряженность в отношениях двух стран возникла после того, как украинский президент Владимир Зеленский 3 июля вызвал посла Грузии в МИД. Дипломату был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов.

Это требование было поставлено главой государства на фоне ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Зеленский призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

МИД Грузии отреагировал, назвав рекомендацию Украины грузинскому послу крайней формой обострения отношений. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что требование Зеленского передать Киеву Саакашвили оскорбительно.

4 июля в Тбилиси отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.

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