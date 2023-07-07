Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
Общество
Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Армия
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Мир
Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества
Мир
Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор
Мир
Компания OceanGate приостановила работу после трагедии с «Титаном»
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
Армия
Самолет с вернувшимися из украинского плена военными сел в Подмосковье
Мир
МИД РФ указал на нарушение пресечением УПЦ законодательства Украины
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Москвы
Мир
В Цюрихе локомотив загорелся на станции

Движение по Тверскому бульвару в Москве восстановлено после пожара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение по Тверскому бульвару в Москве, ограниченное из-за пожара, восстановили. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что проезжая часть освобождена. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», движение по Тверскому бульвару от площади Никитские Ворота до Тверской улицы было перекрыто из-за пожара.

ЧП произошло ранее в этот день. Сообщалось, что огонь охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Турандот» и «Пушкинъ». По словам очевидцев, сотрудники ресторанов сразу попросили людей покинуть помещение, никто не пострадал. Всего эвакуировали 100 человек.

Как отмечает телеканал «Звезда», дымом от пожара заволокло все близлежащие улицы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, пишет ИА Regnum. Из-за происшествия образовалась большая пробка.

На данный момент возгорание ликвидровано. Как отмечает RT, пожарные проверяют помещения.

Как отмечает НСН, «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Ресторан посещали Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Анджелина Джоли и другие известные персоны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023