Движение по Тверскому бульвару в Москве восстановлено после пожара
Движение по Тверскому бульвару в Москве, ограниченное из-за пожара, восстановили. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что проезжая часть освобождена. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», движение по Тверскому бульвару от площади Никитские Ворота до Тверской улицы было перекрыто из-за пожара.
ЧП произошло ранее в этот день. Сообщалось, что огонь охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Турандот» и «Пушкинъ». По словам очевидцев, сотрудники ресторанов сразу попросили людей покинуть помещение, никто не пострадал. Всего эвакуировали 100 человек.
Как отмечает телеканал «Звезда», дымом от пожара заволокло все близлежащие улицы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, пишет ИА Regnum. Из-за происшествия образовалась большая пробка.
На данный момент возгорание ликвидровано. Как отмечает RT, пожарные проверяют помещения.
Как отмечает НСН, «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Ресторан посещали Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Анджелина Джоли и другие известные персоны.