Поле с озимой пшеницей сгорело в Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты продолжают терроризировать аграриев Запорожской области. Боевики ВСУ обстреляли поле недалеко от прифронтового Токмака. В итоге сгорело 94 га озимой пшеницы», — написал он.

По словам Рогова, ранее украинские военные несколько раз обстреливали запорожские склады и элеваторы.

«Рядом нет никаких военных объектов. Наши фермеры — герои, они выходят на работу, несмотря ни на что», — подчеркнул Рогов.

Накануне сообщалось, что при обстреле украинскими войсками села Любимовка Запорожской области погиб один мирный житель.

Ранее в этот день ВСУ нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница Запорожской области. В результате было повреждено частное домовладение на улице Восточной, его хозяин ранен.

4 июля ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области. В результате чего были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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