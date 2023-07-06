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Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 6 июля, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадали 28-летняя женщина и 33-летний мужчина.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), националисты выпустили в направлении Ясиноватой 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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Ранее в этот день «Известия» показали последствия обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. В районе прилета оказался поврежден фундамент жилых домов, выбиты стекла, испорчено имущество в частных домовладениях.

ВСУ атаковали Донецк из РСЗО «Град». По словам мэра Алексея Кулемзина, минимум три человека были ранены, в том числе девочка 2019 года рождения.

Украинские боевики ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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