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Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и маршруткой в Подмосковье

Мотоцикл врезался в стоящую на остановке маршрутку в Подмосковье, погибли два человека
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Фото: t.me/dorogachat
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В городе Воскресенск мотоциклист врезался в стоящую на остановке маршрутку, в результате чего водитель и пассажир байка погибли на месте. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Смертельная авария произошла в 20:55. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и врезался в маршрутку, говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день двое детей пострадали в результате массового ДТП в Ульяновске. Авария с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошла на Сельдинском шоссе.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в движущуюся перед ним машину Kia Rio, после чего столкнулся с иномаркой Datsun, которая от удара наехала на Hyundai Solaris. Травмы получили пассажиры Datsun — дети 2014 и 2021 годов рождения.

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