Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 7 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, гвардии рядовой Александр Шматко в условиях постоянного огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в противотанковом дивизионе. Боевики предприняли попытку прорыва российских оборонительных рубежей. Противник определил в качестве приоритетных целей позиции противотанкового дивизиона и открыл по нему шквальный огонь из артиллерийских орудий и минометов. Командно-штабная машина, обеспечивающая связь внутри дивизиона и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена.

Понимая, что утрата связи в бою лишает командование возможности четкого и оперативного управления, Шматко лично, не взирая на обстрелы противника, оперативно устранил все повреждения и восстановил связь в подразделении. Самоотверженные действия рядового на поле боя позволили восстановить управление дивизионом, обеспечить устойчивую связь с командованием и лишить наступающего противника бронетехники.

Также Минобороны выделило заслуги младшего сержанта Эмиля Волгина. Экипаж танка под его командованием выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник значительно превосходящими силами при поддержке бронетехники перешел в наступление с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими и взять поселок под свой контроль.

Оценив обстановку, умело используя рельеф местности, Волгин принял бой. Скрытно и быстро, используя для маскировки лесополосу, его экипаж начал вести прицельный огонь по технике ВСУ. Прикрывая позиции мотострелковых подразделений российских войск, экипаж танка Волгина фактически вызвал огонь противника на себя и сражался одновременно с девятью танками боевиков. Сковав действия противника, военнослужащий обеспечил прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустил прорыва ВСУ.

После завершения перегруппировки российскими подразделениями был нанесен точный удар, после которого противник, понесший большие потери, отступил. Мужественные и героические действия Волгина в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию населенного пункта.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, подразделение, в составе которого действовал младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить российских бойцов с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

В ходе очередной атаки взводный опорный пункт, расположенный в прилегающей к поселку лесополосе, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Действуя мужественно и решительно Устинов, находясь под огнем противника, оказал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского удара, чем спас им жизни, после чего эвакуировал их в укрытие.

Продолжающийся артиллерийский обстрел привел к возгоранию лесополосы на участке, где находился наблюдательный пункт российских подразделений. Проявляя мужество и героизм, не поддаваясь панике, при плотном огне артиллерии противника и разрастающемся возгорании Устинов бросился к позициям наблюдательного пункта и лично вынес из огня тяжело раненного сослуживца. Благодаря решительным действиям младшего сержанта были спасены жизни раненых.

Накануне разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили бронетехнику и артиллерию украинской армии на херсонском направлении. На кадрах видно, как военные нацеливаются на объекты и наносят по ним удары.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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