Сенатор США потребовал обнародовать место обнаружения кокаина в Белом доме

Сенатор Том Коттон от республиканской партии потребовал от Секретной службы США подтвердить и обнародовать информацию о месте в здании Белого дома, в котором ранее нашли кокаин. Соответствующее письмо он опубликовал 6 июля на сайт американского Сената, текст которого приводит издание The Politics Brief.

«Я призываю вас (Секретную службу. — Ред.) быстро обнародовать эту информацию (о месте обнаружения кокаина. — Ред.), поскольку американский народ заслуживает знать, были ли обнаружены незаконные наркотики в районе, где происходит обмен конфиденциальной информацией», — написал он, отметив, что Секретная служба до сих пор не подтвердила, где в западном крыле Белого дома был найден наркотик.

Он потребовал дать ответ не позднее 17:00 по местному времени 14 июля (00:00 15 июля по мск), а также сообщить американскому конгрессу о недостаточной защищенности Белого дома и о дальнейшем плане по исправлению любых недостатков безопасности.

Также он призвал сотрудников Секретной службы организовать брифинг для ответов на вопросы, в частности, о том, кто имеет доступ в Белый дом.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сообщил, что в день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.

Позднее, 5 июля, телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой, сообщил, что обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином.

На данный момент Секретная служба США сосредоточится на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и займется просмотром записей с камер наблюдения и изучением входных журналов, сообщил телеканал.

Пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер заявила, что президент знает о найденном в Белом доме кокаине и следит за всеми сообщениями по этой теме.

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.