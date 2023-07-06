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Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович

Умерла Мириам Александрович, актриса и бывшая жена Андрея Краско
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Фото: Соцсети
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Польская актриса и режиссер дубляжа Мириам Александрович, бывшая супруга советского и российского актера Андрея Краско, скончалась в возрасте 66 лет. Об этом в своих соцсетях 5 июля сообщил ее сын Ян Краско.

По его словам, Александрович скончалась 5 июля. Причина смерти артистки не уточняется.

Мириам Александрович училась на факультете режиссуры эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, сообщает сайт aif.ru. Там же она познакомилась Андреем Краско. Они поженились в 1980 году, а распался их брак в 2006 году незадолго до смерти Краско.

Александрович играла в театре, снималась в кино и профессионально занималась дубляжом с 1990 года, пишет сайт kp.ru. Среди ее ролей в спектаклях — «Сон в летнюю ночь», «Шинель», среди фильмов — польские проекты «Лица и маски», «Переселение», «Дети из нашей школы».

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