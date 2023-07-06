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Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели России и Китая 6 июля в Пекине обсудили механизмы взаимодействия, в частности, на общей границе, где происходят лесные пожары и наводнения.

«Нашу работу — как министерства Китайской Народной Республики, так и Российской Федерации я иногда называю министерством добра, потому что именно наше министерство приносит людям добро и надежду на спасение жизней», — отметил глава МЧС России Александр Куренков в ходе встречи.

В процессе двухдневной программы в Пекине специалистам из Москвы представили центры по реагированию на землетрясения, имитирующие тряски при подземных толчках. На таких площадках проходят учения и тренировки спасателей. Гостям из России также представили технику для проведения спасательных операций – осветительные дроны, беспилотники-громкоговорители, и сбрасываемые устройства для тушения пожаров. Последние способны подавить пламя на 30 кв. м.

Второй точкой программы стал следующий тренировочный полигон, на котором специалистам продемонстрировали противопожарную технику, для тушения возгораний в лесу. Как отметили в российской делегации, последовательности действий при ликвидации таких пожаров у спасателей обеих стран практически не отличаются.

В панах министерств на ближайшие три года плотное сотрудничество, применение авиации, а также запуск противопожарных поездов в помощь коллегам из Китая. Специалисты из КНР покажут спасателям из России тренировочные базы и новую технику, проведут показательные учения пожарных. А после уже сами приедут с визитом в Россию.

Пока главы спасательных ведомств России и КНР утверждают план совместной работы до 2026 года. Обмен опытом министерства начали в 2019 году.

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Ранее в этот же день на заседании двусторонней комиссии Россия и Китай подписали протокол по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также ходе визита в Китай Куренков ознакомился с работой пожарно-спасательной службы страны. В институте пожарно-спасательной службы коллеги из КНР представили стоящие на вооружении беспилотники и поделились наработками по их применению в спасательных операциях.

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