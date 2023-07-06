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В Тверской области выявили не имеющий лицензии детский лагерь

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Фото: правительство Тверской области
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В деревне Соболево Тверской области выявлен и закрыт нелегальный детский лагерь. Он работал без лицензии, сообщили 6 июля в пресс-службе правительства региона.

В том числе лагерь не был заявлен на ведомственную приемку и проверку безопасного пребывания детей.

«Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности, на основании которых судом вынесено определение о запрете деятельности лагеря», — указано в сообщении.

Деятельность организации пресекли сотрудники Министерства образования и правоохранительных органов. Уточняется, что ребята, приезжавшие на отдых из соседних регионов будут безопасно отправлены домой.

Известно, что организатором лагеря был АНО «Центр народного образования» и собственник земельного участка, где он располагался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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Ранее, 6 мая, в Оренбургском парке развлечений, который не имел лицензии, обрушилась карусель. В результате пострадало около 20 человек. По факту обрушения карусели возбуждено два уголовных дела. Одно дело — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.

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