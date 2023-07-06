Замминистра обороны Вьетнама заявил о сотрудничестве с РФ при любых условиях

Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны. Об этом 6 июля заявил замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

«Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях», — сказал он.

Как отметил вьетнамский чиновник, Москва и Ханой договорились о дальнейших мерах продвижения оборонного сотрудничества. Он заявил, что Вьетнам намерен прилагать «все усилия для осуществления» намеченных планов с РФ. По его словам, оборонное сотрудничество входит в пять ключевых направлений взаимодействия с Москвой.

Также Хоанг Суан Тиен сообщил, что одной из целей его визита в Москву станет обсуждение планов развития российско-вьетнамского Тропического центра. В этих целях 7 июля он проведет ряд встреч с представителями РФ. Будут обсуждаться направления научно-исследовательских работ, которые Вьетнам и Россия хотят продвинуть. Например, повышение изностойкости вооружений и оборудования, которые Вьетнам приобрел у СССР и РФ, а также вопросы сохранения здоровья для подводников, военных летчиков и солдат, которые работают в тяжелых условиях.

Вьетнамский чиновник указал, что сотрудничество в рамках Тропического центра является символом сотрудничества двух стран. Каждый год Вьетнам принимает порядка 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. По мнению Хоанга Суана Тиена, на завтрашнем заседании будет обсуждаться стратегия по развитию Тропического центра на период до 2030 года и дальше.

Также он пригласил Чернышенко вновь посетить Вьетнам. Российский вице-премьер, который приезжал в Ханой в апреле, выразил надежду, что его следующий визит будет более продолжительным, поскольку отношения с Вьетнамом заслуживают самого большого внимания.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоангом Суаном Тиеном отметил необходимость наращивания очных межведомственных контактов двух стран и поиска новых направлений сотрудничества. По его словам, Вьетнам был и остается надежным союзником, а также ключевым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).