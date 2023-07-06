Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор

На 92 году жизни 11 июня умер предприниматель Дэвид Гилмор, создавший компанию по производству питьевой воды Fiji. Об этом в среду, 5 июля, сообщили The Washington Post.

По словам его жены Джиллиан Гилмор, причиной стала остановка сердца.

Гилмор разбогател на продаже недвижимости и добыче золота, но более всего известен по созданию бренда питьевой воды Fiji.

Вдохновением для создания компании стал остров Вакая в архипелаге Фиджи, который предприниматель впервые посетил в ходе деловой поездки в начале 1970-х годов. Он стал убежищем для Гилмора после смерти его единственной дочери в 1983 году.

«Остров моя страсть, мой дом, мое убежище, источник моего вдохновения», — сказал он в интервью Palm Beach Illustrated.

Он основал Fiji Water в 1999 году, вложив в производство $48 млн. Для продвижения бренда Гилмор использовал голливудские связи, чтобы разместить бутылки в телевизионных шоу, включая «Клан Сопрано» и «Элли МакБил». В 2004 году Гилмор продал компанию за $50 млн миллиардерам Стюарту и Линде Резник. Предприниматель использовал доходы от бизнеса, чтобы построить несколько дошкольных учреждений на Фиджи и в Соединенных Штатах в память о своей дочери.