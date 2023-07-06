Сотрудники МЧС потушили пожар в двух ресторанах в центре Москвы на Тверском бульваре

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двух ресторанах «Пушкинъ» и «Турандот», которые находятся в одном здании в центре Москвы. Об этом вечером, 6 июля, сообщили в экстренных службах.

«Пожар полностью потушен, пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС.

Одна из очевидцев поделилась, что во время случившегося сотрудники ресторана «Турандот» и кафе «Пушкинъ» сразу попросили людей покинуть помещения.

«Администрация подошла к гостям и пригласила к выходу. Они каждый месяц проходят тренировку и в таких случаях, естественно, ведут себя спокойно», — сообщила девушка.

В общей сложности из здания было эвакуировано 100 человек.

По словам других очевидцев, около места возгорания проводилась съемка, где были задействованы люди в сценических костюмах. Во время работы этой группы, предположительно, произошло короткое замыкание. Жители сообщают, что от места доносился запах гари.

О пожаре в здании с ресторанами ранее этим же днем, 6 июля, сообщили очевидцы, распространив кадры с инцидентом. На них видно, как над зданием рассеиваются черные клубы дыма.