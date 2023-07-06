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В Москве еще три поликлиники открыли после капремонта

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На северо-востоке и западе Москвы три поликлиники открылись после капитального ремонта. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, вновь начали принимать пациентов детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево, филиал № 1 детской поликлиники № 130 в Крылатском, а также филиал № 2 поликлиники № 12 в Останкинском районе. Обновленные учреждения здравоохранения обслуживают почти 47 тыс. человек, уточняет сайт kp.ru.

В ходе ремонта специалисты привели медучреждения к единому новому московскому стандарту поликлиник, отмечает телеканал «360». Таким образом, они стали удобнее для маломобильных граждан и в целом комфортнее для посетителей, пишет «Москва 24».

Прием пациентов, по словам Собянина, ведут врачи самых востребованных специальностей, отмечает НСН. Диагностические возможности поликлиник помогла расширить новая техника, это же помогло повысить качество и доступность медицинской помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе капремонта работы также были выполнены на прилегающих к медучреждениям территориях, сообщает сайт aif.ru. Там обустроили детские площадки, зоны отдыха, обновили уличное освещение, проложили дорожки, заменили ограждения.

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28 июня Сергей Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине.

По его словам, взрослая и детская поликлиники должны начать принимать пациентов уже 1 сентября.

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