В Саратове засняли убегающего Чебурашку

В Саратове местные жители заметили аниматора, убегающего в костюме Чебурашки. Видео опубликовано в Telegram-канале «Саратов № 1».

На последних секундах записи он перешел с бега на задорные прыжки.

«Учитывая погоду в городе, аниматору не позавидуешь», — отмечается в сообщении.

Ранее, 14 июня, главный герой семейной комедии «Чебурашка» приехал в поселок Новая Майна (Ульяновская область), чтобы встретиться с 14-летней школьницей Валерией Сукач, которая смастерила ростовую куклу персонажа для детского праздника.

Чебурашка навестил девочку со сладкими подарками от Ульяновского хладокомбината и угостит ими всех присутствующих на мероприятии.