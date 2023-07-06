Ученые в Британии указали на последствия дефицита сна

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что недосып сводит на нет весь эффект физических упражнений. Об этом говорится в издании The Lancet Healthy Longevity.

По словам ученых, люди в возрасте от 50 до 60 лет, ведущие активный образ жизни, но спящие менее шести часов в сутки, демонстрируют такие же серьезные когнитивные нарушения, как и малоподвижные люди.

В ходе исследования специалисты изучили данные 9 тыс. человек. Они оценивали внимание и память этих людей при помощи тестов на когнитивные способности, которые проводились в течение 10 лет.

На старте исследования физическая активность улучшила мозговую деятельность независимо от количества сна. С течением времени люди, у которых имелся хронический недосып, хуже справлялись с когнитивными тестами, пишет «Ридус».

Кроме того, как отметили ученые, плохо влияет на людей старше 50 лет, у которых резко возрос риск развития деменции из-за недостатка сна.

Эксперты пришли к выводу, что все преимущества от регулярной физической активности сводились на нет, если у человека был нарушен режим.

Ученые подытожили исследование тем, что необходимо заниматься спортом, спать достаточное количество часов и правильно питаться, а делать это необходимо одновременно, чтобы сохранить свое здоровье и укрепить его, сообщает сайт kp.ru.

30 июня ученые из Университета Мердока (Австралия) пришли к выводу, что физическая активность снижает негативное влияние недосыпа на память. В исследовании приняли участие 349 пожилых людей. Ученые изучали возрастную категорию старше 75 лет. Согласно их данным, те из них, кто регулярно занимался, испытывали меньше проблем с памятью, сообщает телеканал «360».

28 июня психолог Роман Таланов дал советы по борьбе с депрессией. Он рекомендовал начать с питания и ограничить употребление вредных продуктов. Также он указал на пользу умеренных физических нагрузок и напомнил, что «здоровый сон — успех эмоциональной стабильности, пишет RT.

9 июня врач-сомнолог, к.м.н. Михаил Полуэктов предупредил о последствиях нарушения сна. Специалист рассказал, что при нарушении сна и сокращении часов отдыха у человека слабеет иммунная система. Он отметил, что для взрослого человека нормой считается от семи до девяти часов сна в сутки, пишет НСН. Эксперт призвал приучить организм отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время.

В январе прошлого года д.м.н. Сергей Хомяков предупредил о смертельной опасности бессонницы. По его словам, патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной систем, отмечает телеканал «Звезда». В борьбе с бессонницей помогут прогулки на свежем воздухе перед сном и плотные шторы. Незадолго до отхода ко сну лучше отказаться от просмотра телевизора и работы с гаджетами.

Ранее ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии провели исследование и выяснили, что люди, которые закрывают окна на ночь, испытывают меньше стресса.

По мнению специалистов, ночной сон при закрытом окне предотвращает повышение холестерина в крови.