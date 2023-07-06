Мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца. Об этом в четверг, 6 июля, написала газета Daily Mail.

«Полиция нагрянула в Букингемский дворец после того, как мужчина в возрасте 30 лет приковал себя наручниками к главным воротам и начал угрожать причинить себе вред», — передает издание.

К месту происшествия также прибыли бригады скорой помощи.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Они пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.

Ранее, 15 апреля, экоактивисты из группы On2Ottawa, которые выступают за отказ от использования любых видов ископаемого топлива, облили розовой краской офис премьер-министра Джастина Трюдо в Оттаве, а одна из протестующих разделась и приковала себя к входу.