В Цюрихе локомотив загорелся на станции

В швейцарском Цюрихе локомотив загорелся прямо на железнодорожной станции. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Tagesanzeiger.

Инцидент произошел на станции Цюрих – Альтштеттен. На кадрах видно, как пламя охватило середину локомотива. На месте работают спасательные службы.

Представитель Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) Рето Шерли подтвердил возгорание. Он добавил, что следующие из Берна или Базеля поезда остановлены.

ЧП затронуло также междугородние транспортные связи. Пассажирам объявили о вероятных задержках, перебоях в работе и перенаправлении составов. Вокзал временно закрыли.

Причины пожара не установлены. В результате возгорания никто не пострадал.