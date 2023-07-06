Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге возросло до восьми человек. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», — говорится в сообщении в Telegram.

Специалисты Роспотребнадзора проводят вакцинацию. Прививки получили около 400 человек. Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику.

Ранее в этот день Минздрав Свердловской области сообщил, что состояние шести сотрудников OZON, заболевших менингитом, оценивается как удовлетворительное. Они находятся в Сысертской ЦРБ.

Один из работников маркетплейса рассказал «Известиям», что его коллега скончался от менингита. По его словам, смерть наступила очень быстро.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.