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Гутерриш заявил о чрезмерном использовании Израилем силы в адрес Палестины

Гутерриш: в недавней ситуации вокруг Палестины Израиль применил чрезмерную силу
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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Израиль проявил чрезмерную силу в недавних событиях вокруг Палестины, заявил в четверг, 6 июля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш журналистам.

Отправка международного контингента в зону палестино-израильского конфликта является нереалистичным сценарием разрешения противоречий, добавил он.

«Я не считаю реалистичным полагать, что мы можем отправить военную силу в Израиль. Не думаю, что израильское правительство примет эту возможность», — приводит его слова «РИА Новости».

Генсек ООН также призвал найти способ защитить гражданское население, затронутое конфликтом.

Дополнительный рейд: что стоит за обострением палестино-израильского конфликта
Израиль в пятый раз за полгода нанес удар по Дженину

5 июля Аргентина, Бразилия и Мексика сошлись во мнении, что Израилю необходимо свернуть операцию своих вооруженных сил в городе Дженин на Западном берегу Палестины. Они также поддержали решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль сосуществуют в условиях мира и безопасности в рамках взаимно согласованных и признанных границ.

3 июля армия Израиля ввела войска в приграничный город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

В тот же день стало известно, что во время ночной операции Израиля на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Позднее, 4 июля, радиостанция Kan сообщила, что израильские военные начали выход из Дженина. По ее данным, в городе до последнего момента продолжалась перестрелка между служащими ВС Израиля и вооруженными террористами.

Военные нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения конфликта на Западном берегу. 22 июня представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника к северу от города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их БПЛА ударил по автомобилю, в котором находилась группа террористов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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