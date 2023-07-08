Мы живем в сложное время: реальные события переплетаются с потоками информационного обмана, хаоса, негатива. Даже если попробовать свести к минимуму просмотр новостей, всё равно узнаешь что-нибудь негативное. Это вызывает у людей постоянное нервное напряжение, которое требует разрядки. И человек ищет, как расслабиться. Один из очевидных и доступных для всех способов — усилить полюс положительных эмоций. Например, организовать для себя больше развлечений, застолий, веселья. Но зачастую такой отдых переходит границы разумного и не приносит душе реального отдыха.

А вот День любви, семьи и верности вряд ли захочется отметить лихо — он тихий, теплый, для души, для отдыха в семейном кругу. Это повод для знаков внимания и выражения любви к самым близким людям. Кроме того, этот день напоминает нам о самом главном — о ценности семьи. И о том, что весь мир существует, пока она есть. Нашему обществу нужно все силы приложить, чтобы сберечь ее, а не разрушать.

В современном мире семейные отношения могут строиться только на крепких нравственных основах. Мы довольно долго жили и живем в условиях размытых нравственных понятий. Сейчас очень распространено мнение, что человек может жить как угодно, делать, что ему хочется, ничем себя не ограничивая. Во главе ставится наше я, эго. Плата за такой образ жизни — несчастные люди с разбитыми судьбами, отсутствие радости и любви, одиночество. Поиск выхода из кризиса часто приводит современного человека на ложный путь еще большего размытия границ дозволенного. А это уже прямой путь к деградации и расчеловечению. Поэтому абсолютно необходимо понять, как устроена наша жизнь. Не только физическая — важно понимать, по каким законам живет наша душа.

В нашей стране много усилий для поиска прилагать не надо. Россия — православная страна с богатыми традициями. Вера всегда была в основе существования русского народа. Это корни, которые невозможно полностью истребить. Все основы нашей веры запечатлены в Евангелии. Это книга о главном, о любви.

Залог крепкой семьи — в общем понимании супругами ценностей, целей семейной жизни, иерархии, семейных ролей. Главная ценность семьи — это любовь и служение людей друг другу, и главная цель — тоже любовь. Если человек понимает это, он будет стремиться познать, что это означает, как это должно проявляться в его жизни. Ведь под любовью мы часто понимаем что угодно, но только не ее саму.

А если семья живет в вере, то для нее очевидно, что во главе союза мужчины и женщины — Бог, который и есть любовь. В семье муж и жена не спорят и не борются за власть, а каждый занимает свое уникальное место. Муж и жена — это единое целое, по сути, человек. Дети — плод любви, самостоятельные личности, которые не должны становиться в семье главным партнером для одного из родителей. Все члены семьи соблюдают нравственный закон. И в этом случае семья становится по-настоящему крепкой.

В Первом послании апостола Павла к коринфянам сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Лучше никто сказать уже и не сможет, на такое понимание любви и следует ориентироваться.

Автор — психолог, руководитель Центра семейного устройства детей сирот Марфо-Мариинской обители милосердия

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