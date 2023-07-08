Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Мир
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Всё своим

Психолог Елена Мораш — о смысле Дня семьи, любви и верности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мы живем в сложное время: реальные события переплетаются с потоками информационного обмана, хаоса, негатива. Даже если попробовать свести к минимуму просмотр новостей, всё равно узнаешь что-нибудь негативное. Это вызывает у людей постоянное нервное напряжение, которое требует разрядки. И человек ищет, как расслабиться. Один из очевидных и доступных для всех способов — усилить полюс положительных эмоций. Например, организовать для себя больше развлечений, застолий, веселья. Но зачастую такой отдых переходит границы разумного и не приносит душе реального отдыха.

А вот День любви, семьи и верности вряд ли захочется отметить лихо — он тихий, теплый, для души, для отдыха в семейном кругу. Это повод для знаков внимания и выражения любви к самым близким людям. Кроме того, этот день напоминает нам о самом главном — о ценности семьи. И о том, что весь мир существует, пока она есть. Нашему обществу нужно все силы приложить, чтобы сберечь ее, а не разрушать.

В современном мире семейные отношения могут строиться только на крепких нравственных основах. Мы довольно долго жили и живем в условиях размытых нравственных понятий. Сейчас очень распространено мнение, что человек может жить как угодно, делать, что ему хочется, ничем себя не ограничивая. Во главе ставится наше я, эго. Плата за такой образ жизни — несчастные люди с разбитыми судьбами, отсутствие радости и любви, одиночество. Поиск выхода из кризиса часто приводит современного человека на ложный путь еще большего размытия границ дозволенного. А это уже прямой путь к деградации и расчеловечению. Поэтому абсолютно необходимо понять, как устроена наша жизнь. Не только физическая — важно понимать, по каким законам живет наша душа.

В нашей стране много усилий для поиска прилагать не надо. Россия — православная страна с богатыми традициями. Вера всегда была в основе существования русского народа. Это корни, которые невозможно полностью истребить. Все основы нашей веры запечатлены в Евангелии. Это книга о главном, о любви.

Залог крепкой семьи — в общем понимании супругами ценностей, целей семейной жизни, иерархии, семейных ролей. Главная ценность семьи — это любовь и служение людей друг другу, и главная цель — тоже любовь. Если человек понимает это, он будет стремиться познать, что это означает, как это должно проявляться в его жизни. Ведь под любовью мы часто понимаем что угодно, но только не ее саму.

А если семья живет в вере, то для нее очевидно, что во главе союза мужчины и женщины — Бог, который и есть любовь. В семье муж и жена не спорят и не борются за власть, а каждый занимает свое уникальное место. Муж и жена — это единое целое, по сути, человек. Дети — плод любви, самостоятельные личности, которые не должны становиться в семье главным партнером для одного из родителей. Все члены семьи соблюдают нравственный закон. И в этом случае семья становится по-настоящему крепкой.

В Первом послании апостола Павла к коринфянам сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Лучше никто сказать уже и не сможет, на такое понимание любви и следует ориентироваться.

Автор — психолог, руководитель Центра семейного устройства детей сирот Марфо-Мариинской обители милосердия

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023