Зрителями «Алых парусов-2023» стали 33 млн человек

Юбилейный праздник «Алые паруса-2023» в ночь 24 на 25 июня посмотрели около 33 млн человек, а число просмотров онлайн-трансляции шоу в Сети впервые превысило 10 млн.

Показ мероприятия на Пятом канале занял первое место федерального эфира в основной аудитории от 25 до 59 лет. Во время шоу 9,5% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала. Проход брига в акватории Невы смотрел каждый третий зритель старше 18 лет. В целом телевизионная аудитория праздника составила почти 22,5 млн человек.

Между тем, в Санкт-Петербурге шоу увидели 67% жителей и гостей города старше четырех лет. Более половины из них следили за праздником в прямом эфире Пятого канала.

Абсолютный рекорд трансляция выпускного вечера установила по просмотрам в социальной сети «ВКонтакте» — 7,7 млн человек. В «Одноклассниках» количество зрителей превысило 2, 2 млн. Всего в этом году аудитория праздника в Сети увеличилась на рекордные 31,7%.

Команда проекта из 10 тыс. человек несколько месяцев работала над шоу. Концепцию главного выпускного страны приурочили к году педагога и наставника в России.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Также на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия по эпохам последних 55 лет.

Выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил назвал фестиваль «Алые паруса» незабываемым и трогательным событием. По его словам, момент, когда по Неве прошел бриг «Россия», стал для него переломным.

Фестиваль «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге посетили выпускники из Мариуполя. Школьник Никита Мирошниченко назвал праздник предвкушением грандиозного и интересного. Он признался, что в его жизни еще не было такого масштабного концерта.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Главная сцена лета была возрождена в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» посмотрело почти 20 млн человек.