Небензя назвал комичными «доказательства» применения иранских дронов на Украине

«Доказательства» якобы использования иранских беспилотников на Украине комичны. Об этом в четверг, 6 июля, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Некоторые «фотодоказательства» и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась «фотография» [президента Украины Владимира] Зеленского якобы с дроном Shahed. Размер этого дрона — 3 м в длину, а размах крыльев — 2 м. Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно 2,5 м. Это фейковое фото уже давно высмеяли пользователи интернета. Другие приводимые «вещественные доказательства» состоят из невразумительной фотографии каких-то обломков, на которых ничто не указывает на иранское происхождение», — указал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Кроме того, Небензя в ходе выступления отметил, что приглашение Великобританией Украины на заседание СБ ООН по иранской ядерной программе станет очередным пятном на репутации ее председательства. Он также добавил, что США и страны — члены ЕС стали саботировать процесс восстановления этой сделки.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Еще 30 августа 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 декабря, в свою очередь, назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

19 декабря замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе).

Тогда же Небензя сказал, что ООН не следует идти на поводу у провокаторов, запрашивающих расследование в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине. Небензя назвал эти подозрения надуманными и безосновательными.

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, также сообщила газета The Washington Post 16 октября. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.